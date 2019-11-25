Поклонская заступилась за Катамадзе и назвала ее слова криком отчаяния

Катамадзе призналась в любви к российским фанатам Подробнее

Она опубликовала свой пост в ответ на заявление главы комиссии Совфеда по информационной политике Алексея Пушкова. По его словам, страна устала от «гастролеров», приезжающих «делать деньги». В качестве примера он привел Нино Катамадзе, которая выступала в России, а в Грузии «кляла ее по чем зря».

«Господин Пушков, в международной политике поведение „обиженного ребенка“ („Ты меня обидела, поэтому в гости не приходи“) — это путь в никуда. Прошло уже достаточно времени, чтобы понять, что управление через запреты никогда не работало. Не сработает и в этот раз», — сказано в сообщении Поклонской.

Она отметила, что решение запретить «всех несогласных» никогда не приводят к нужному эффекту. Сейчас обстановка в мире требует сотрудничества со странами, даже если их позиция является «неудобной».

«Что касается конкретно Нино Катамадзе, то слышу в ее словах крик отчаяния. Разве можно в таком положении не протянуть руку помощи?! Тем более, что крик этот на русском языке», — подчеркнула депутат.

Гастроли Нино Катамадзе в России были прекращены в конце июня 2019 года после ухудшения отношений между грузинской и российской сторонами. Позже певица заявила, что любит своих поклонников из России, несмотря на отмену выступлений.