Поклонская объяснила опасность прогнозов о распаде Украины

Так она прокомментировала слова сенатора Владимира Джабарова. Заместитель комитета Совета Федерации по международным делам заявил, что из состава Украины могут выйти Одесса, Херсон, Николаев и Запорожье.

Поклонская сказала, что не готова поддержать мнение своего коллеги. Она пояснила, что сейчас соседняя страна переживает очень тяжелые времена. На фоне разрухи идет гражданская война, поднимается волна национализма. Для того, чтобы справиться с этим, руководителям современной Украины нужны мудрость, смелость и порядочность. Есть ли такие качества у нынешних руководителей, покажет время.

При этом Поклонская отметила, что сейчас между Россией и Украиной отношения напряженные. И им требуется нормализация. Для этого достаточно следовать простым шагам.

«Надо проявлять терпимость и выдержку, и самое главное — без подливания масла в и без того пылающий огонь. Я молодой политик, без большого опыта, но искренно люблю Россию и Украину, поэтому убеждена в необходимости смены риторики по отношению друг к другу. Именно поэтому подобные прогнозы делать нежелательно», — отметила Наталья Поклонская.

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что Украина переживает раскол общества. Регионы юго-востока страны не намерены снова возвращаться под руководство Киева. По его словам, Одесса, Херсон, Николаев и Запорожье «пока выжидают», чтобы тоже покинуть состав Украины.