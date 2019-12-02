Поклонская: блокады Крыма показали истинную позицию Украины

По словам Поклонской, Украина давно признала Крым российским.

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«Вопрос по Крыму закрыт. И решать здесь, переговаривать не о чем. А с учетом того, что уже на протяжении больше пяти лет Украина применяет в отношении Крыма всевозможные блокады, то активные действия показывают, что они смирились и понимают, что это Россия», — объяснила депутат.

Иначе Поклонская не видит причин применать «к своим гражданам подобные блокады».

«Не о чем говорить, вопроса нет. Крым — это Россия. И на этот вопрос ответили крымчане. Если они хотят услышать мнение точно такое же еще раз, то пусть обратятся к референдуму 2014 года — и там они увидят ответ».

Кроме того экс-прокурор Республики Крым напомнила о позиции президента РФ Владимира Путина, которую ранее изложил его пресс-секретарь Дмитрий Песков: «В Кремле считают невозможным обсуждение темы Крыма в любом международном формате».