Поклонники Трампа на митинге в Талсе не соблюдали меры предосторожности
Об этом сообщил телеканал NBC News. Барбара Баккари, жительница города, рассказала журналистами, что организаторы мероприятия попросили собравшихся приходить на митинг в масках, но разрешили снять их внутри арены. Группа людей в защитных очках, масках, перчатках и синих халатах проверяла температуру входящих людей, и даже предлагал им маски, но носить их не требовала.
Несмотря на то, что 19-тысячная арена не была заполнена полностью, приверженцы Трамп стояли плечо к плечу без защитных масок.
«То, что мы видим на этом митинге, — это очень явное отрицание того факта, что коронавирус все еще представляет опасность для здоровья», — сказал директор Национального центра готовности к стихийным бедствиям при Колумбийском университете.
В день проведения митинга департамент здравоохранения Оклахомы сообщил о выявлении 300 новых случаев инфицирования. Всего в штате заболели более десяти тысяч человек, из них 368 — умерли. Округ Талса занимает первое место по заболеваемости.
Американские вирусологи остановили испытания гидроксихлорохина, так как польза его для инфицированных COVID-19 маловероятна.