Поклонники Трампа на митинге в Талсе не соблюдали меры предосторожности

Почти никто из участников предвыборного митинга президента США Дональда Трампа, собравшихся на закрытой арене в Талсе (штат Оклахома), не выполнял рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Люди не носили масок и не сохраняли социальную дистанцию.

Об этом сообщил телеканал NBC News. Барбара Баккари, жительница города, рассказала журналистами, что организаторы мероприятия попросили собравшихся приходить на митинг в масках, но разрешили снять их внутри арены. Группа людей в защитных очках, масках, перчатках и синих халатах проверяла температуру входящих людей, и даже предлагал им маски, но носить их не требовала.

Несмотря на то, что 19-тысячная арена не была заполнена полностью, приверженцы Трамп стояли плечо к плечу без защитных масок.

«То, что мы видим на этом митинге, — это очень явное отрицание того факта, что коронавирус все еще представляет опасность для здоровья», — сказал директор Национального центра готовности к стихийным бедствиям при Колумбийском университете.

В день проведения митинга департамент здравоохранения Оклахомы сообщил о выявлении 300 новых случаев инфицирования. Всего в штате заболели более десяти тысяч человек, из них 368 — умерли. Округ Талса занимает первое место по заболеваемости.

Американские вирусологи остановили испытания гидроксихлорохина, так как польза его для инфицированных COVID-19 маловероятна.