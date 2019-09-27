  • Поклонники Меган Маркл раскритиковали ее за наряды в Африке

    27 сентября 2019, 14:50

    Алена Макаренко

    Поклонники герцогини Сассекской Меган Маркл раскритиковали наряды, которые она выбрала для мероприятий в Кейптауне, ЮАР. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Представительница монаршей семьи пообщалась с тремя ВИЧ-инфицированными женщинами — наставницами в общественном объединении. Организация помогает пациентам, страдающим от этого заболевания, пройти переподготовку и найти новые места работы.

    Это первое мероприятие в Африке, которое Маркл посетила без своего супруга, принца Гарри. На встречу Маркл надела шелковый черный комбинезон, крупные серьги и туфли от Manolo Blahnik. Поклонники посчитали дорогой наряд неуместным для такого мероприятия.

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    После этого бывшая актриса побывала на приеме в резиденции британского посла в Кейптауне. На важную встречу она надела полосатое платье с открытыми плечами от Martin Grant, в котором ходила во время официального тура по Австралии в 2018 году, написал сайт «Дни.ру». Пользователи Сети посчитали, что платье плохо село по фигуре и подчеркнуло все недостатки.

    «Кто выбирает наряды для этой женщины?», «Она снова беременна?» — написали в интернете.

    Подписчики беспокоились, не разойдется ли наряд по швам.