Поклонники Кейт Миддлтон восхитились ее осенним образом

Кейт Миддлтон надела кюлоты — юбки-брюки свободного покроя — цвета хаки. Бренд — Jigsaw. Стоимость — чуть больше 10 тысяч рублей. Также на супруге принца Уильяма заметили джемпер сливового цвета с ажурными рукавами и верхом. За него нужно было отдать три тысячи рублей. Герцогиня дополнила образ сумкой Chanel за почти 240 тысяч рублей. Этот аксессуар шел в цвет джемпера.

Кейт Миддлтон рассказала о любви к острой еде Подробнее

В последний год таблоиды часто писали о возможной четвертой беременности Миддлтон. Журналисты говорили, что якобы герцогиня мечтала родить еще одного малыша и уже находится в положении на ранних сроках. Новые фотографии Кейт опровергли эти предположения.