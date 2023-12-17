Мир 17 декабря 2023, 20:44 Покинувшие российский рынок западные компании потеряли более $103 млрд NYT: покинувшие Россию иностранные компании с начала СВО потеряли $103 млрд Freepik

Читать 360tv в

Иностранные компании, покинувшие российский рынок с февраля 2022 года, потеряли более 103 миллиардов долларов. Такие данные предоставила газета The New York Times.

По данным издания, покинувшие Россию компании заявили о потерях на сумму более 103 миллиардов долларов. В газете отметили, что президент Владимир Путин смог превратить «ожидаемую неудачу в схему обогащения».

Реклама

На Западе ожидали, что уход иностранных компаний спровоцирует падение российской экономики. Но власти России «имели другие планы» и смогли превратить бегство западных компаний в «удачу для государства». При этом большинство иностранных предприятий продолжают сотрудничать с Россией, не желая нести потери.

Во время выступления на форуме «Россия зовет» Путин заявил, что российский бизнес в непростых условиях давления санкций повел себя ответственно. Бизнесмены не только наладили новые логистические цепочки и сохранили трудовые коллективы, но и запустили новые проекты в разных сферах экономики.