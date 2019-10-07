Покинутые матерью сиамские близнецы умерли в украинской больнице

Драма разыгралась в украинском городе Черновцы, где умерли сиамские близнецы, родившиеся в ночь на 28 сентября.

Несколько дней назад девочек в крайне тяжелом состоянии доставили в областную детскую клиническую больницу. У девочек было одно тело и две головы. Ситуацию усложняли преждевременные роды: близняшки родились на 33-й неделе.

По данным СМИ, мать не навещала детей, а отец только приносил уходовые средства. Спасти новорожденных не удалось. Девочки умерли на седьмой день после рождения.