Более 1 тысячи человек не могут покинуть Венскую оперу из-за атаки

Сейчас в городе по-прежнему очень опасно. МВД сообщает, что операция по нейтрализации террористов еще не завершена, поэтому жителей города просят не выходить на улицы и не покидать свои дома. В ведомстве отпровергли данные СМИ о том, что были пойманы четыре террориста.

МИД России уже выразил соболезнования Австрии в связи с атакой в Вене. Российское посольство на фоне нападения открыло горячую линию для россиян: +43-1-712-12-29 и +43/664 886 35 017 (дежурный консул).

По данным СМИ, полиция австрийской столицы сейчас ищет трех скрывающихся преступников.

С обращением выступил канцлер Австрии Себастьян Курц. Он назвал произошедшее террористической атакой и поблагодарил спецслужбы за работу.