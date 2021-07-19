Покинуть Саудовскую Аравию смогут только вакцинированные граждане

Саудовская Аравия запретила покидать королевство не вакцинированным гражданам. Ограничения начнут действовать 9 августа, сообщил RT.

Впрочем, есть несколько исключений: это дети до 12 лет (чтобы вывезти ребенка из страны, нужно будет предъявить страховой полис, покрывающий риски, связанные с вызванными COVID-19 заболеваниями, за пределами страны), те, кто переболел коронавирусом в последние полгода, а также те, кто переболел ранее и получил первый компонент вакцины.

Все остальные смогут покинуть Саудовскую Аравию только после прохождения двух этапов вакцинации.