Мир 31 августа 2023, 12:31 «Покинул поле боя». Захарова попрощалась с экс-главой британского Минобороны Захарова: Уоллес бесславно покинул пост министра обороны Великобритании РИА «Новости»

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Министр обороны Бен Уоллес подал в отставку после четырех лет на посту. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией попрощалась с главой Минобороны Великобритании в Telegram-канале.

Захарова напомнила, что именно Уоллес одобрил отправку опасных снарядов с обедненным ураном на Украину.

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«Попрощаемся с персонажем, виновным в заражении украинских земель радиацией через поставки киевскому режиму снарядов с обедненным ураном», — подчеркнула дипломат.

Она назвала британского министра «агентом 006» и указала, что он «бесславно покинул поле боя».

Западные СМИ сообщали, что Уоллес направил письмо с просьбой об отставке на имя премьер-министра Великобритании Риши Сунака. В обращении он высоко оценил вооруженные силы и спецслужбы, с которыми работал с 2016 года.

Британская пресса уже заявила, что вакантный пост могут занять замглавы МВД Великобритании Том Тугендхат, замминистра иностранных дел Энн-Мари Тревельян или замглавы Минфина Джон Глен.

В марте текущего года Минобороны Британии сообщило, что страна вместе с танками Challenger 2 отправит киевскому режиму бронебойные снаряды с обедненным ураном.