Американский грузовой корабль Cygnus покинул МКС. Видео

При отстыковке механическому манипулятору Canadarm 2 с Земли была дана команда отпустить космическое судно в 19:09 по московскому времени. Предполагается, что Cygnus сгорит в атмосфере 25 мая.

Пуск ракеты-носителя с кораблем прошел 15 февраля этого года штате Вирджиния. На его борту были предметы первой необходимости, электронный микроскоп для изучения физических свойств материалов, а также сыр, фрукты и даже вино (для научных целей).

Ранее сообщалось, что руководитель космического агентства NАSА Джим Брайденстайн отметил, что США надеется на поддержку России в программе по освоению Луны. Штаты сейчас проводят подготовку международного договора о разработке ископаемых на Луне.