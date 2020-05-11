Американский грузовой корабль Cygnus покинул МКС. Видео
Американское космическое судно покинуло Международную космическую станцию сегодня, 11 мая. Корабль прибыл на орбиту 19 февраля для доставки продовольствия.
При отстыковке механическому манипулятору Canadarm 2 с Земли была дана команда отпустить космическое судно в 19:09 по московскому времени. Предполагается, что Cygnus сгорит в атмосфере 25 мая.
Пуск ракеты-носителя с кораблем прошел 15 февраля этого года штате Вирджиния. На его борту были предметы первой необходимости, электронный микроскоп для изучения физических свойств материалов, а также сыр, фрукты и даже вино (для научных целей).
Ранее сообщалось, что руководитель космического агентства NАSА Джим Брайденстайн отметил, что США надеется на поддержку России в программе по освоению Луны. Штаты сейчас проводят подготовку международного договора о разработке ископаемых на Луне.