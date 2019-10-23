Pokemon Go завел девушку на место преступления. Ее застрелили
21-летняя жительница Альбукерке Кайла Кампос и ее молодой человек играли в Pokemon Go недалеко от парка Бианчетти в районе полуночи. В это же время пара увидела, как двое грабят неизвестных людей. Об этом сообщили в полиции Альбукерке.
Кайла и ее парень решили скрыться от преступников на машине. Однако грабители открыли огонь по свидетелям. Одна из пуль попала в затылок девушки. Тогда Кайла потеряла контроль над управлением авто и врезалась в дом. Спасти девушку врачам не удалось.
Два автомобиля, причастные к ограблению, — красный Ford Mustang и серебристый четырехдверный седан — скрылись с места происшествия. Преступников разыскивает полиция.
Создатели Pokemon Go выразили соболезнования родственникам Кайлы. «Мы хотим выразить наши глубочайшие соболезнования родным и близким госпожи Кампос в это ужасное время», — сказали они.