Мир 27 декабря 2022, 19:37 Показатель смертности от коронавируса за сутки достиг максимума в Японии Kyodo: число смертей от COVID-19 достигло максимума за всю пандемию в Японии за сутки Pxhere

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В Японии суточный показатель смертности от коронавирусной инфекции достиг максимума за все время пандемии. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Число новых заболевших ковидом за сутки выросло до 202 тысяч человек. Порядка 438 пациентов за минувшие 24 часа умерли от инфекции. Самое большое количество заразившихся COVID-19 зафиксировали в Токио.

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В ноябре в стране уровень смертности от коронавирусной инфекции в среднем составлял около 100 человек в день. Но потом число заболевших стремительно начало расти.

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С начала пандемии коронавируса в Японии больше 28,5 миллиона человек заразились инфекцией, скончались порядка 55,6 тысячи. Власти страны при этом хотят изменить категорию COVID-19 и перевести вирус в один разряд с гриппом весной 2023 года. Тогда пациентов с ковидом не будут изолировать.

В России за минувшие сутки зафиксировали 5197 новых случаев заболевания коронавирусом. Также из-за ковида скончались 59 пациентов.

Самое большое число заболеваний COVID-19 в мире зафиксировано в Китае. Ежедневно в стране выявляют около миллиона новых случаев заражения.