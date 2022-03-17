Показания жителей Волновахи станут доказательствами преступлений украинских военных

Свидетельства жителей Волновахи о действиях ВСУ приобщат к доказательной базе преступлений украинских военных в Донбассе. Об этом заявила омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова в Telegram.

Морозова подчеркнула, что фиксирует все рассказы мирного населения. В ДНР намерены установить каждый факт военных преступлений и привлечь виновных к ответственности.

«Все свидетельские показания жителей Волновахи фиксируются и будут приобщены к общей доказательной базе военных преступлений ВФУ в Донбассе», — сказала она.

В своих показаниях люди отмечали, что украинские военнослужащие и представители нацбатальонов «прятали технику во дворах многоэтажек и рядом с соцобъектами, и из нее же затем стреляли в указанные здания».

Женщин выводили из подвалов, давали в руки оружие и заставляли «воевать». Тем, кто отказывался подчиняться приказам, угрожали расстрелом.

«Целенаправленные убийства мирных граждан, грабежи, насилие, моральные и физические издевательства… Уверяю, эти зверства не сойдут украинским карателям с рук», — подчеркнула омбудсмен.

Войска ДНР взяли Волноваху под контроль 11 марта. Бойцы сразу же предложили помощь местным жителям, отдавая людям собственные запасы.