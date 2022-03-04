Освобождение Волновахи показали на видео

Освобождение украинского города Волновахи в Донецкой области показали на видео. Оно опубликовано в Telegram-канале «Vоенкор Котенок Z».

На кадрах видно, как российские войска на тяжелой технике вошли в город, после чего рассредоточились на улицах, прикрывая друга друга.

Утром 4 марта официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин сообщил, что операция по взятию Волновахи под контроль близится к завершению.

Также стало известно об окружении Мариуполя, однако Басурин рассказал об опасении провокаций со стороны ВСУ.

Специальная военная операция РФ на Украине продолжается девятый день. Президент Владимир Путин назвал ее основными задачами демилитаризацию и денацификацию соседней страны.