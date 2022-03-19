Освобожденный ВС РФ Херсон показали на видео

Освобожденный российскими войсками Херсон постепенно возвращается к мирной жизни, люди спокойно ходят по улицам. Об этом сообщило РИА «Новости».

На кадрах видно, что проехал забитый людьми троллейбус, жители свободно гуляют по улицам.

Однако также показаны еще не убранные с площадей противотанковые ежи.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки из Херсона вывели 112 россиян и иностранцев. Среди них граждане Туниса, Грузии, Узбекистана, Сербии, Украины, Ливана и США.

Всего с начала специальной военной операции ВС РФ на Украине из Херсонской области в Россию доставили около 400 представителей зарубежья.

Также новые власти области создали комитет спасения за мир и порядок и выразили намерение наладить хорошие отношения с Россией.