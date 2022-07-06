«Нет Евросоюзу». Массовые протесты в Северной Македонии показали на видео

Масштабные протестные акции начались в Северной Македонии из-за уступок правительства Болгарии ради вступления страны в Евросоюз. Об этом написал The Washington Post.

Болгария выдвинула условия, чтобы Северная Македония признала свой родной язык как диалект болгарского, а также прописала в Конституции положение о болгарском меньшинстве. Кроме этого, Болгария потребовала, что македонцы внесли официальные правки в историю государства.

Протестующие вышли на площадь в Скопье с плакатами «Македония не продается», «Нет Евросоюзу» и «Не ведите переговоров с фашистами».

Протест поддержала оппозиционная Демократическая партия македонского единства.

«Македония и ее идентичность важнее всего. Подождем, пока появятся люди, которые это поймут», — заявил ее лидер Христиан Мицкоски.

В 2019 году парламент Македонии проголосовал за переименование страны в Северную Македонию ради вступления в НАТО и Евросоюз.