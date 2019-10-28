Показ «Джокера» в Париже прервали криками «Аллах Акбар»

Неизвестный прокричал «Аллах Акбар» во время сеанса в парижском кинотеатре Grand Rex. На экране в тот момент шел фильм «Джокер».

Как сообщила газета Parisien со ссылкой на очевидцев, в зале началась паника.

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«Он сеял панику посреди показа фильма, крича „Аллах Акбар“. Зрители и сотрудник безопасности уложили кричавшего на пол, но ему удалось сбежать. В конце концов полицейские обнаружили его неподалеку и доставили в комиссариат», — приводит издание слова посетителя кинотеатра.

По данным газеты, все аварийные выходы были открыты. Паниковать начали несколько десятков зрителей (всего зал вмещает до 500 человек). Сохранившие спокойствие остались смотреть фильм до конца.

Некоторые зрители самостоятельно попытались задержать нарушителя спокойствия, но он смог вырваться. Мужчина, имя которого не сообщается, сейчас находится под стражей. Ему вменяют «оправдание терроризма».

Грабители, воспользовавшись паникой, похитили у некоторых зрителей личные вещи: сумки и одежду. Пострадавших в результате инцидента нет.

Премьера картины режиссера Тодда Филлипса «Джокер» состоялась в начале октября. Фильм рассказывает историю становления одного из главных злодеев вселенной комиксов DC Джокера — убийцы-психопата в клоунском гриме.