Мир 27 мая 2023, 23:16 «Пока жив, не покину». Вучич заявил о приверженности Сербской прогрессивной партии Вучич прокомментировал свою отставку с поста главы Сербской прогрессивной партии РИА «Новости»

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что никогда не покинет Сербскую прогрессивную партию. Об этом он написал в своем Twitter на фоне ухода с поста председателя политического объединения.

«Я люблю Сербскую прогрессивную партию и никогда, пока жив, не покину ее. Мне и в голову не приходит расстаться с вами», — написал политик, добавив, что его однопартийцев ожидает «еще много совместных побед».

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Накануне главу государства на посту председателя партии сменил министр обороны Милош Вучевич. Его кандидатуру предложил сам сербский лидер, отметив, что Вучевич «лучше всех знает, что такое партия».

Сам Вучич стал председателем Сербской прогрессивной партии в 2012 году. С этого времени политическое объединение на всех выборах в парламент получило больше всего мест. Срок полномочий Вучича на президентском посту истекает в 2027 году.

Ранее сообщалось, что новый глава Сербской прогрессивной партии Милош Вучечич заявил, что готов к диалогу со всеми политическими деятелями для обмена мнениями и выработки единой позиции по дальнейшей жизни страны.