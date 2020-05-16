«Пока выжидают»: в России назвали регионы, которые могут выйти из состава Украины

В украинском обществе произошел глубокий раскол. Киев может потерять несколько областей, которые «пока выжидают», считает российский сенатор Джабаров.

«Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами юго-востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают», — заявил заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров во время беседы с «Парламентской газетой».

По мнению Джабарова, президент Украины Владимир Зеленский по факту сейчас не управляет страной, а Запад устал опекать Киев.

Ранее Зеленский подписал указ о продлении блокировки российских соцсетей на три года. Сенатор Франц Клинцевич в беседе с «360» отметил, что это не личное решение Зеленского, так как в последнее время украинский лидер «делает то, что ему указывают». Клинцевич уверен, что блокировку продлили, чтобы не дать украинцам иметь альтернативное мнение. Это произошло с нарушением международных прав и демократических принципов.