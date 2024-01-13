Мир 13 января 2024, 09:40 «Пока он не развязал мировую войну». Байдена призвали привлечь к уголовной ответственности Володин предложил привлечь Байдена к ответственности из-за ударов по Йемену Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency/globallookpress

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Нападение США на Йемен перечеркнуло нормы международного права, а президента Джо Байдена следует привлечь к уголовной ответственности из-за ударов по территории суверенной страны. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он напомнил о низком рейтинге американского лидера и предположил, что Байден решил отвлечь внимание избирателей от ряда проблем с помощью «маленькой победоносной войны». По его словам, президент США хочет скрыть от американцев внешнеполитические неудачи на Украине и внутренние проблемы государства.

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«Именно по этой причине администрация Байдена не уведомила Конгресс США о нападении на Йемен. Это подтверждает нанесение удара в политических интересах действующего президента», — подчеркнул Володин.

Председатель ГД отметил, что на нарушение конституции Байдену указали даже его сторонники. Володин предложил привлечь главу США к ответственности, «пока он не развязал мировую войну».

Ранее американские военные более 70 раз ударили по объектам хуситов в Йемене. Военный обозреватель Виктор Баранец предупредил, что действия США могут привести к континентальной войне.