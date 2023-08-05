Мир 05 августа 2023, 23:29 «Пока нет положительного ответа». Премьер Нигера выразил надежду на переговоры с мятежниками Премьер Нигера Махамаду надеется урегулировать конфликт с мятежниками через переговоры Pxhere

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Законные власти Нигера надеются урегулировать конфликт с мятежниками путем переговоров. Об этом заявил премьер-министр страны Ухумуду Махамаду, который сейчас находится за пределами государства. Однако положительной реакции на это заявления Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) пока не было, отметил ТАСС.

«Мы [законные власти Нигера] надеемся достичь решения путем переговоров, но пока нет положительного ответа [от мятежников] на запросы ЭКОВАС», — указал Ухумуду Махамаду.

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Правительство Нигера, по его словам, «доверяет военным экспертам ЭКОВАС, если они будут вынуждены прибегнуть к военному вмешательству». Махамаду убежден в том, что если этот переворот в Нигере будет успешным, то для региона «это станет трагедией» и «повлечет за собой новые путчи».

Поиском дипломатического выхода их охватившего африканскую страну кризиса занимаются и США. Разворачивающаяся политическая ситуация в Нигере остается в центре их внимания, указал представитель Пентагона.

Военное командование ЭКОВАС разработало план возможной интервенции Нигера. Комиссар объединения по вопросам мира и безопасности Абдель-Фатау Мусах подчеркнул в беседе с Reuters, решение о реализации плана примут главы государств, если поднявшие мятеж военные и силовики не отдадут власть и откажутся от восстановления конституционного порядка.