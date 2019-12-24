«Пока я у власти — угрозы независимости нет», — Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал вопросы суверенитета государства и его интеграции с Россией в эфире радио «Эхо Москвы».
«Пока я у власти — угрозы независимости нет», — процитировал Лукашенко портал «Утро.ру».
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Кроме того, белорусский лидер допустил, что нарушение суверенитета спровоцирует войну.
«Мы спокойно должны договариваться о главном и показывать это народу России, и особенно Белоруссии, который так трепетно относится к этому суверенитету и независимости… Очень важно никого не отпугнуть, не создать основу почву для разного рода провокаторов, драк уличных за независимость», — подчеркнул Лукашенко.