Мир 16 марта 2024, 23:14 «Пока хватит сил». Буданов пригрозил новыми нападениями на Россию Глава ГУР Буданов: нападения на приграничные регионы России не прекратятся РИА «Новости»

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Украинские диверсанты продолжат нападения на приграничные регионы России в ближайшее время. Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в эфире украинского телемарафона.

«Они не собираются в ближайшее время заканчивать. Они будут делать то, на что им хватит сил. А сил у них достаточно, чтобы как минимум достичь ограниченного успеха», — сказал он.

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При этом Буданов назвал атаки на Россию «внутренним вопросом», ведь в них якобы участвуют воюющие за Украину граждане РФ.

По данным Минобороны, с 12 по 14 марта российские военные пресекли попытки украинских боевиков прорваться на территории Курской и Белгородской областей. Общие потери ВСУ составили более 1,5 тысячи человек, 18 танков и 23 боевых бронированных машины.