«Пока блокируют Instagram, эти ребята блокируют города». Военкор в ответ на кибератаки снял на видео танки ВС РФ
Военный корреспондент записал обращение на фоне танков к тем, кто занимается кибератаками
Один из российских военных корреспондентов, который освещает спецоперацию РФ, записал обращение после блокировки его Instagram на Украине. Он эмоционально пожелал тем, кто ведет атаки на соцсети, ждать в гости российские танки.
«Пока блокируют мой Instagram, эти ребята блокируют их города», — сказал оператор.
Ранее Минобороны сообщило о том, что руководство Украины фактически не контролирует ситуацию в регионах страны. Единственное, что власти этой страны смогли сделать, — бесконтрольно раздать оружие населению, в том числе членам радикальных группировок, добавили в ведомстве.