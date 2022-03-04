facebook_pixel
    04 марта 2022, 17:21

    «Пока блокируют Instagram, эти ребята блокируют города». Военкор в ответ на кибератаки снял на видео танки ВС РФ

    Военный корреспондент записал обращение на фоне танков к тем, кто занимается кибератаками

    Александр Иванов

    Один из российских военных корреспондентов, который освещает спецоперацию РФ, записал обращение после блокировки его Instagram на Украине. Он эмоционально пожелал тем, кто ведет атаки на соцсети, ждать в гости российские танки.

    «Пока блокируют мой Instagram, эти ребята блокируют их города», — сказал оператор.

    Ранее Минобороны сообщило о том, что руководство Украины фактически не контролирует ситуацию в регионах страны. Единственное, что власти этой страны смогли сделать, — бесконтрольно раздать оружие населению, в том числе членам радикальных группировок, добавили в ведомстве.