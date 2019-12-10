Поймать застрелившего 6 человек мужчину в Чехии помогла его мать

Мать мужчины, который утром 10 декабря открыл стрельбу в больнице чешского города Острава, сотрудничала с полицией для его поиска. Об этом сообщил премьер Чехии Андрей Бабиш.

По его словам, уже совершив преступление, мужчина отправился к матери и все ей рассказал. Также стрелок сообщил, что хочет свести счеты с жизнью.

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«Мать этого мужчины после этого сотрудничала с полицией в его поиске. Никакой общественной опасности сейчас уже нет. Считаю произошедшее результатом перемен в психике конкретного человека», — заявил премьер. Его процитировало РИА «Новости».

По мнению Бабиша, специалистам нужно внимательно следить за психикой людей и пытаться заранее предугадать последствия изменения их сознания.

«Но в данный момент я не готов говорить об этом более подробно, делать какие-то формулировки», — отметил политик перед отлетом в Остраву. Там он намерен лично познакомиться с ситуацией. Для этого он перенес свой визит в Эстонию.

Ранее стало известно, что мужчина ворвался в больницу Остравы и начал стрелять по людям. В результате ЧП шестеро погибли, еще двое пострадали. Преступник скрылся с места происшествия. Однако полиция смогла выйти на его след. Когда стрелок понял, что окружен, покончил жизнь самоубийством.