Пойманный в Донецке «агент украинской разведки» рассказал о слежке за главой НМ ДНР

Первый канал показал так называемого «агента украинской разведки», которого якобы задержали в Донбассе 17 февраля. Мужчина рассказал, что занимался слежкой за начальником народной милиции ДНР Денисом Синенковым. Его автомобиль взорвали накануне в центре Донецка.

Опубликовано видео, на котором задержанный рассказывает о своей работе на Главное разведывательное управление Украины.

«Завербован я был в 2018 году сотрудником по имени Славик, Вячеслав, в звании капитан, он был в ГУР — Главное управление разведки Министерства обороны Украины», — рассказал он.

По его словам, он сообщал украинской разведке о перемещениях начальника народной милиции ДНР Дениса Синенкова.

«Конкретно он просил меня за Дениса Синенкова и за Владимира Кононова. Как они двигаются, интересовал конкретно выезд, допустим, на территорию РФ через Успенку если ехали, то он конкретно скидывал мне данные: вот в этот день, именно Денис Синенков, такая-то машина, такие-то номера», — сказал задержанный.

Во время взрыва автомобиля Синенкова в машине не было. Никто не пострадал.