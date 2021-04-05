Главаря мафиозной группировки поймали в Италии

В аэропорту Палермо итальянские правоохранители задержали Джузеппе Кальварузо, которого считают руководителем одной из мафиозных группировок. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным информагентства, на протяжении долгого времени Кальварузо жил в Бразилии. Он вернулся в Италию на празднование католической Пасхи, но был пойман. Отмечается, что вместе с ним также задержали по меньшей мере четырех человек. Их подозревают в похищении людей, нанесении травм, вымогательстве и прочих преступлениях.