Главного таможенника Украины поймали на «БДСМ-танцах». Видео

Главу таможенной службы Украины Максима Нефедова сняли на видео не в самой пристойной обстановке. Он танцевал с полуобнаженными девушками в БДСМ-костюмах, а одну из них даже полил воском от свечи.

Как пишет Страна.ua, вечер чиновник провел на закрытой вечеринке в киевском клубе Queen. Скорее всего, запись велась 31 января 2020 года.

Нефедов состоит в гражданском браке с Яной Калмыковой, которая указана в его декларации как член семьи, поэтому у пользователей Сети возникло много вопросов к «грязным танцам» с девушками в латексе.

Некоторые депутаты от партии «Слуга народа», главой которой является Владимир Зеленский, заявили, что не видят в этом ничего такого. Например, Дмитрий Наталуха заявил, что такого рода развлечения его лично не смущают. Наоборот он рад за главу таможни.

Депутат Мария Мезенцева вообще заявила, что на видео просто «какой-то бородатый мужчина» и не совсем понятно Нефедов это или нет.

Другие народные избранники шутили о ом, что «теперь мы хотя бы знаем, что он на 100% традиционной ориентации».