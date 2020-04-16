Лавров высказался о конспирологических версиях появления коронавируса

Глава российского МИД Сергей Лавров считает, что изучать версии появления коронавируса нужно серьезно, без эмоций. Он предложил узнать о генезисе кризиса путем сопоставления фактов.

«Я слышал заявления англичан, американцев, что „Китай должен триллионами расплатиться за то, что своевременно всех не оповестил“. Параллельно в США никуда не делась битва насмерть демократов и республиканцев. Обвиняют Трампа в том, что он знал, но не придал значения потенциальной угрозе», — сказал Лавров в интервью «Коммерсанту».

Ранее в британских и американских СМИ и соцсетях неоднократно появлялись всевозможные, порой абсолютно бредовые, теории о причинах возникновения коронавируса. А в Великобритании люди даже начали крушить вышки связи 5G, связывая это с распространением инфекции.

Лавров напомнил, что подобные теории сопровождаются комментариями с доказательствами их несостоятельности.

Глава МИД признался, что ознакомился с опубликованным газетой Daily Mail материалом, в котором говорится, что в уханьской лаборатории якобы осуществлялась программа экспериментов над летучими мышами. Британские журналисты утверждали, что исследование финансировал Пентагон, он якобы потратил на это 3,7 миллиона долларов.

«Вот, Daily Mail — за что купил, за то и продаю. Это же не просто интересно. Здесь важно понимать, как было на самом деле…. Этим надо заниматься, но с холодной головой, сопоставляя факты, … для извлечения уроков на будущее, чтобы быть лучше подготовленными к новым возможным пандемиям», — считает Сергей Лавров.

Он призвал знакомиться с такими версиями, но не для того, чтобы «очернить конкурентов».