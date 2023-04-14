Мир 14 апреля 2023, 16:02 Появление стратегического ядерного оружия допустили в Белоруссии Министр обороны Хренин не исключил появления у Белоруссии стратегического ядерного оружия РИА «Новости»

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В Белоруссии может появиться стратегическое ядерное оружие. Такое заявление сделал министр обороны республики Виктор Хренин, его слова привела пресс-служба ведомства.

«У нас будет и стратегическое ядерное оружие, если нужно. Это будет следующий шаг, если враждебная риторика Запада продолжится. Они не понимают по-другому, мы на силу ответим только силой», — сказал он.

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Также министр отметил, что Белоруссия на следующей неделе завершит подготовку площадок для работы с оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер».

«У нас подготовлены самолеты и техника, способные нести ядерные боеприпасы. Комплекс „Искандер“ также способен применять ракеты с ядерными боеголовками. Наше подразделение завершит обучение в России на следующей неделе, после чего вернется», — добавил Хренин.

Ранее посол России в Минске Борис Грызлов сообщил, что российские ядерные боеголовки разместят на западных границах Союзного государства.