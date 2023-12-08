Мир 08 декабря 2023, 17:14 Появление российских Су-35 на Ближнем Востоке связали с геополитическими изменениями MWM: прибытие Су-35 с Путиным на Ближний Восток указало на изменения в регионе

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Россия продемонстрировала свою мощь, когда истребители Су-35 сопроводили борт президента Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию. К такому выводу пришли журналисты издания Military Watch Magazine.

«Это продемонстрировало силу России», — отметили в статье.

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Авторы материала напомнили, что дальность полета Су-35 значительно превышает этот показатель у любого другого класса западных истребителей. Например, по сравнению с F-22 и F-35, она вдвое больше. Поэтому российский истребитель — идеальный вариант при дальнем сопровождении такого плана.

Запад, указали в статье, привык, что в Персидском заливе долгое время не было других истребителей. А прибытие Су-35 России в регион, пусть и на короткое время, западные державы восприняли как сигнал о начале геополитического сдвига.

Журналисты также напомнили, что у этого класса истребителей внушительный боевой опыт, в том числе в небе над Украиной. Они предположили, что Су-35 сбили больше чужих самолетов, чем любой другой класс современных истребителей.

Во время визита президента России Владимира Путина на Ближний Восток одним маршрутом с его бортом летели российские Су-35С. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил это «неспокойностью региона», но указал на стабильность и безопасность в ОАЭ и Саудовской Аравии.