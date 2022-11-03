Появление плаката в честь советских солдат в Польше стало поводом для расследования | 360°

Мир 03 ноября 2022, 14:39 Появление плаката в честь советских солдат в Польше стало поводом для расследования Прокуратура в Польше начала следствие из-за установки плаката в честь советских солдат РИА "Новости"

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Неизвестный установил в Польше плакат и красную звезду в честь советских солдат, погибших на польской земле в бою с Германией и ее союзниками во Второй мировой войне. Это стало поводом для расследования, сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь полиции Глубчица в Опольском воеводстве Лукаш Голиновский.

Он пояснил, что плакат и звезда появились 1 ноября в городском парке на месте снесенного памятника советским солдатам. Уже через несколько часов их кто-то убрал, но депутат местного совета успел сообщить обо всем в полицию.

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«Полиция в Глубчицах начала следствие по делу о незаконном размещении <…> мемориальной таблички в память о советских солдатах», — рассказал Голиновский.

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Правоохранители составили документацию и направили материалы в прокуратуру. Постамент, на котором висела табличка, находится в городском парке. В минувший четверг при участии главы Института национальной памяти Кароля Навроцкого власти демонтировали стоящий на нем памятник с изображением советского солдата.

В последние годы в Польше снесли сотни памятников красноармейцам. Поправки в закон о запрете пропаганды тоталитаризма, принятые в 2017 году, в частности, предполагают ликвидацию советских памятников.