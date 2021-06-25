Появление очагов новых штаммов коронавируса спрогнозировали в Сколтехе

Очаги новых штаммов коронавируса могут появиться там, где сейчас выявляют наибольшее число случаев ковида. Такой прогноз дал профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

«Возникновение новых вариантов [коронавируса] наиболее вероятно там, где большое количество новых случаев [заражения]. Я совершенно не жду возникновения новозеландского и австралийского варианта, потому что в Новой Зеландии и Австралии эпидемии ковида практически нет, там нет новых случаев», — приводит РИА «Новости» слова Базыкина.

Профессор не исключил, что в России могут появится специфические варианты SARS-CoV-2, так как в стране выявляют много случаев болезни. Собеседник агентства призвал не путать территории, где обнаружили новые штаммы, с регионами, где они появились.

По словам Базыкина, в ближайшее время не стоит ждать возникновения новых мутаций коронавируса в России. Ученый подчеркнул, что сейчас нужно сосредоточиться на изучении штамма «дельта» и борьбе с его распространением. Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан рассказала, что индийский вариант SARS-CoV-2 в два раза заразнее, чем коронавирус, который появился в Ухане в декабре 2019 года.