Мир 29 декабря 2023, 17:40 Появление неопознанного объекта в Польше назвали сигналом Западу Спикер ВСУ Игнат назвал инцидент с НЛО в Польше сигналом Западу piqsels

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Появление неопознанного летающего объекта в воздушном пространстве Польши стало сигналом Западу о необходимости усилить противовоздушную оборону Украины. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, чьи слова привело издание «РБК-Украина».

Страну необходимо насытить средствами ПВО, чтобы предотвратить такие происшествия в будущем, считает Игнат.

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«Это еще один сигнал нашим партнерам, чтобы Украину усилить необходимым количеством средств ПВО», — сказал он.

Начальник Генерального штаба ВС Польши Веслав Кукула обвинил Россию в нарушении воздушного пространства. При этом он не привел никаких доказательств своим словам и не озвучил дополнительных деталей.

Средства ПВО засекли неопознанный объект в Польше утром 29 декабря. Позже он пропал с радаров. Сообщалось, что объект проник в польское воздушное пространство со стороны Украины.