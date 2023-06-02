02 июня 2023, 21:28
Появление Медведева в военной форме сигнализирует о начале контрнаступления ВСУ — СМИ
«МК»: выступление Медведева в военной форме говорит о начале контрнаступления ВСУ
Наступление уже идет и выглядит оно так, как и должно выглядеть в современном гибридном конфликте. Такое заявление сделал обозреватель издания «Московский комсомолец» Дмитрий Попов. Появление зампреда Совбеза Дмитрия Медведева в военной форме также является показательным моментом, уверен журналист.
Происходящее в последнее время — часть стратегии НАТО в области гибридной войны, считает автор статьи. Речь идет об участившихся атаках на приграничные с Украиной территории России. По его мнению, такой тактикой противник преследует сразу две цели: заставить российскую армию потратить силы и средства и внести смуту и раскол в обществе.
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«Еще один показательный момент. Дмитрий Медведев надел военную форму. Максимум, что было из „воинственного“ до этого, — кожаная куртка-„бомбер“», — отметил Попов.
Кроме того, об уничтожении украинских террористов и киевского режима Медведев начал говорить не только в своем Telegram-канале, а непосредственно военным.
«А значит, и правда — началось. Лето будет жарким», — написал журналист.
Накануне Дмитрий Медведев посетил общевойсковой полигон Прудбой в Волгоградской области. Выступая перед военнослужащими, он заявил, что сейчас спецоперация уже в значительной степени превратилась в контртеррористическую борьбу.
Дмитрий Медведев
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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