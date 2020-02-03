Появление дронов около мадридского аэропорта задержало рейсы

По словам представителя ENAIRЕ, задержка вызвана возможным появлением беспилотников в окрестностях воздушной гавани. В свою очередь испанское Министерство общественных работ и транспорта закрыло воздушное пространство над столицей и порекомендовало пассажирам уточнить информацию об авиарейсах.

«Воздушное пространство над аэропортом закрыто», — обозначили в Минтрансе.