Появление дронов около мадридского аэропорта задержало рейсы
В Мадриде (Испания) в аэропорту «Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса» задержали рейсы. Представитель оператора воздушного сообщения ENAIRE объяснил причину задержки, передает «Политика сегодня».
По словам представителя ENAIRЕ, задержка вызвана возможным появлением беспилотников в окрестностях воздушной гавани. В свою очередь испанское Министерство общественных работ и транспорта закрыло воздушное пространство над столицей и порекомендовало пассажирам уточнить информацию об авиарейсах.
«Воздушное пространство над аэропортом закрыто», — обозначили в Минтрансе.