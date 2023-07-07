Мир 07 июля 2023, 22:40 Появление дронов коалиции на маршрутах пролета самолетов ВКС зафиксировали в Сирии ЦПВС в Сирии: беспилотники MQ-9 2 раза появились на маршрутах пролета ВКС России Pxhere

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Два случая появления беспилотников международной антитеррористической коалиции MQ-9 зафиксировали на маршрутах пролета самолетов ВКС России. Их системы наведения на пути российских самолетов привели к автоматическому отстрелу целей. Об этом сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов. Его слова привел ТАСС.

Гуринов отметил, что эти случаи вызывают «особую обеспокоенность». В каждом из них фиксировали воздействие системами наведения. Это и привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны самолетов ВСК России и отстрелу ложных тепловых целей.

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Контр-адмирал отметил высокий профессионализм российских летчиков, которые своевременно предприняли необходимые меры и предотвратили столкновение с беспилотниками.

Ранее Минобороны США заявило, что российские истребители второй день подряд ведут себя непрофессионально по отношению к БПЛА ВВС США. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) показало видео якобы атаки российских самолетов на американский беспилотник.