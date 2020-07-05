Появился второй подозреваемый в убийстве чеченца в Австрии

По данным СМИ, он был на месте убийства. Изначально мужчину допрашивали в качестве свидетеля. Однако из-за противоречий в показаниях правоохранители заподозрили его в причастности к преступлению.

Агентство также назвало имя убитого — Мамихан или Анзор А. Недавно он сменил имя на Мартин Б. Ранее издание «Кавказ. Реалии» писало, что погибшего звали Мамихан Умаров, известного также, как блогер «Анзор из Вены».

Мужчину убили около торгового центра вечером 4 июля. Он получил пулю в голову. По данным полиции, незадолго до смерти погибший просил политического убежища в Австрии, ему было 43 года. Убитый может быть выходцем из Чечни.

Первого подозреваемого задержали вечером в день убийства в Линце. Полиция допускает, что он тоже может быть чеченцем.

Мамихан Умаров неоднократно критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова. Он вел канал на YouTube, на который подписаны 12,7 тысячи человек.