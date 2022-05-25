Мурал со «Святой Джавелиной» появился в Киеве

Мурал, на котором изображена Богородица с оружием, создали в украинской столице. Работа называется «Святая Джавелина». В руках у святой автор разместил противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin.

«С радостью сообщаю, что мурал с изображением Святой Джавелины завершен. Проект продолжил нашу идею создания „Аллеи фресок“ на улице Авиаконструктора Антонова», — написал бывший депутат Киевского городского совета Андрей Андреев на своей странице в соцсети.

Рисунок создал маркетолог из Канады Кристиан Борис, сообщил Life. Несколько месяцев назад канадец сделал сайт «Святой Джавелины». Там можно купить разную одежду и аксессуары с этим принтом.