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    17 сентября 2020, 08:00

    Появился трейлер новой игры по «Гарру Поттеру» Hogwarts Legacy

    Наза Салех Захи

    Создатели новой игры по вселенной «Гарри Поттера» выложили ее трейлер в Сеть. Она получила название Hogwarts Legacy.
    Появился трейлер новой игры по «Гарру Поттеру» Hogwarts Legacy

    Игру представила компания Avalanche Software. Сюжет разворачивается задолго до событий в книгах Джоан Роулинг про юного волшебника и даже до происходящего в кинофраншизе «Фантастические твари». Время действия — XIX век.

    Главным героем игры стал ученик школы волшебства Хогвартс. Он получил доступ к древней тайне, которая может внести смуту в мир магии.

    Судя по опубликованному видео, игроков ждет открытие нового фантастического мира, возможность самим виртуально приготовить зелья, научиться заклинаниям. Также они смогут кастомизировать персонажей.

    «Откройте для себя ощущения от жизни в Хогвартсе — вы будете искать союзников, сразитесь с темными волшебниками и, в конечном итоге, определите судьбу волшебного мира», — сказано на официальном сайте игры.

    Hogwarts Legacy появится в продаже в 2021 году. Она будет доступна для PlayStation 5, PlayStation 4,Xbox One, Xbox Series X и PC.

    Ранее актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в фильмах про Гарри Поттера, вступился за Джоан Роулинг. По его словам, новое поколение очень обидчиво. При этом Колтрейн не считает слова Роулинг про трансгендеров оскорбительными.

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