Появился способ узнать пол ребенка с помощью бегемота. Но пользователей Сети удивило не это

Необычный ролик появился в социальной сети Twitter. На нем семейная пара из США пытается определить пол будущего ребенка при помощи бегемота в техасском зоопраке.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина кладет арбуз в пасть бегемоту. Когда животное раскусывает плод из него вытекает голубая жидкость. Это означает рождение мальчика. Мужчина не может сдержать своих эмоций и кричит: «Слава богу!»

Пользователей Сети поразило, что мужчина так обрадовался рождению сына.

«Его «слава богу!» из-за мальчика <…> возмутительно», — написала @KTenpas.

«Ненавижу, когда это мальчик, и родители говорят «слава богу», — согласился @Tori_Bedford.

«А если бы оказалось, что у них будет девочка, он бы расстроился?» — негодовали пользователи.

Впрочем, другие остальные нашли реакцию мужчины вполне логичной, ведь у пары уже есть девочка.

Нашлись среди комментаторов и зоозащитники. Они отметили, что животное могло пострадать при таком необычном способе определить пол ребенка, отравившись красителем.

«Заставлять гиппопотама <…> есть раскрашенный арбуз ужасно», — написал @DannyDeraney.

«Было ли это хотя бы безопасно для бегемота? Отвратительно», — добавила @JessicaCalvello.

«Возможно, главная проблема глобального потепления в том, что оно уничтожит нас недостаточно быстро», — пошутил пользователь @bbchase.