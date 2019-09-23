Появился способ узнать пол ребенка с помощью бегемота. Но пользователей Сети удивило не это
Необычный ролик появился в социальной сети Twitter. На нем семейная пара из США пытается определить пол будущего ребенка при помощи бегемота в техасском зоопраке.
На опубликованных кадрах видно, как мужчина кладет арбуз в пасть бегемоту. Когда животное раскусывает плод из него вытекает голубая жидкость. Это означает рождение мальчика. Мужчина не может сдержать своих эмоций и кричит: «Слава богу!»
Пользователей Сети поразило, что мужчина так обрадовался рождению сына.
«Его «слава богу!» из-за мальчика <…> возмутительно», — написала @KTenpas.
«Ненавижу, когда это мальчик, и родители говорят «слава богу», — согласился @Tori_Bedford.
«А если бы оказалось, что у них будет девочка, он бы расстроился?» — негодовали пользователи.
Впрочем, другие остальные нашли реакцию мужчины вполне логичной, ведь у пары уже есть девочка.
Нашлись среди комментаторов и зоозащитники. Они отметили, что животное могло пострадать при таком необычном способе определить пол ребенка, отравившись красителем.
«Заставлять гиппопотама <…> есть раскрашенный арбуз ужасно», — написал @DannyDeraney.
«Было ли это хотя бы безопасно для бегемота? Отвратительно», — добавила @JessicaCalvello.
«Возможно, главная проблема глобального потепления в том, что оно уничтожит нас недостаточно быстро», — пошутил пользователь @bbchase.