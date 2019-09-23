  • Появился способ узнать пол ребенка с помощью бегемота. Но пользователей Сети удивило не это

    23 сентября 2019, 22:58

    Ольга Чеснокова

    Пара из США решила узнать пол будущего ребенка с помощью бегемота. Однако пользователей Сети поразил больше не сам метод, а реакция родителей, сообщила «Газета.ru».
    Появился способ узнать пол ребенка с помощью бегемота. Но пользователей Сети удивило не это

    Необычный ролик появился в социальной сети Twitter. На нем семейная пара из США пытается определить пол будущего ребенка при помощи бегемота в техасском зоопраке.

    На опубликованных кадрах видно, как мужчина кладет арбуз в пасть бегемоту. Когда животное раскусывает плод из него вытекает голубая жидкость. Это означает рождение мальчика. Мужчина не может сдержать своих эмоций и кричит: «Слава богу!»

    Пользователей Сети поразило, что мужчина так обрадовался рождению сына.

    «Его «слава богу!» из-за мальчика <…> возмутительно», — написала @KTenpas.

    «Ненавижу, когда это мальчик, и родители говорят «слава богу», — согласился @Tori_Bedford.

    «А если бы оказалось, что у них будет девочка, он бы расстроился?» — негодовали пользователи.

    Впрочем, другие остальные нашли реакцию мужчины вполне логичной, ведь у пары уже есть девочка.

    Нашлись среди комментаторов и зоозащитники. Они отметили, что животное могло пострадать при таком необычном способе определить пол ребенка, отравившись красителем.

    «Заставлять гиппопотама <…> есть раскрашенный арбуз ужасно», — написал @DannyDeraney.

    «Было ли это хотя бы безопасно для бегемота? Отвратительно», — добавила @JessicaCalvello.

    «Возможно, главная проблема глобального потепления в том, что оно уничтожит нас недостаточно быстро», — пошутил пользователь @bbchase.