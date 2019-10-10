Появился рейтинг европейских городов по «любви» к кокаину

Колумбиец привез в Барселону полкило кокаина под париком Подробнее

По данным издания, соответствующее исследование провели криминалисты из Королевского колледжа Лондона. Они проверили сточные воды крупнейших городов Европы на концентрацию бензоилэкгонина. Это продукт переработки наркотика человеческим организмом.

Выяснилось, что в британской столице ежедневно употребляют около 23 килограммов белого порошка. На второй позиции оказалась Барселона (чуть больше 12 килограммов). Тройку замкнул Берлин (4,62 килограмма).

Рейтинг составили криминалисты из Королевского колледжа Лондона. Они связывают рост концентрации химического вещества в отходах с тем, что за последние годы кокаин, который продают в британской столице, стал чище. Поэтому зависимость наркоманов становится сильнее.