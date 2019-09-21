  • Появилось видео задержания сторонников ИГ* в Нижневартовске

    21 сентября 2019, 18:54

    Алена Макаренко

    Появились кадры задержания троих сторонников террористической организации «Исламское государство»* в Нижневартовске. Их опубликовал сайт телеканала «Звезда».

    На кадрах видно, что правоохранители изымают запрещенную литературу, оружие, пистолет с боеприпасами.

    Подозреваемых 19 сентября задержали сотрудники Росгвардии, ФСБ и Следственного комитета, писало ИА Nation News.

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    «В ходе следственных мероприятий установлено, что они являются сторонниками одной из экстремистских организаций, запрещенных на территории России», — рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

    Граждане вербовали россиян и выделяли финансы для развития организации.

    С начала 2019 года полицейские и сотрудники ФСБ России выявили и обезвредили террористические ячейки в 17 регионах страны.

    * «Исламское государство» / ИГ — террористическая организация, запрещенная в России.