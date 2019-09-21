Появилось видео задержания сторонников ИГ* в Нижневартовске

На кадрах видно, что правоохранители изымают запрещенную литературу, оружие, пистолет с боеприпасами.

Подозреваемых 19 сентября задержали сотрудники Росгвардии, ФСБ и Следственного комитета, писало ИА Nation News.

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«В ходе следственных мероприятий установлено, что они являются сторонниками одной из экстремистских организаций, запрещенных на территории России», — рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Граждане вербовали россиян и выделяли финансы для развития организации.

С начала 2019 года полицейские и сотрудники ФСБ России выявили и обезвредили террористические ячейки в 17 регионах страны.

* «Исламское государство» / ИГ — террористическая организация, запрещенная в России.