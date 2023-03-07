07 марта 2023, 19:13
Появилось видео задержания пытавшегося совершить теракт на аэродроме Мачулищи
Белорусские силовики показали кадры задержания пытавшегося совершить теракт на аэродроме
Белорусские силовики показали кадры задержания мужчины, который попытался совершить теракт на аэродроме Мачулищи. Видео опубликовал Telegram-канал Агентства телевизионных новостей.
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На кадрах видно, что подозреваемый проживал в частном доме. Спецслужбы Белоруссии проникли в жилище, где и обнаружили мужчину. Ему приказали лечь на пол, после чего отвели в машину и отправили на допрос.
Задержанным оказался молодой человек 1993 года рождения, гражданин Украины Николай Швец, рассказал замначальника Следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек. По его словам, силовики установили причастность украинских спецслужб к планированию теракта, сообщило БелТА.
«Задержанный Швец активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания», — отметил Константин Бычек.
Он добавил, что по результатам первичных следственных действий можно сделать вывод о задействовании в подготовке теракта агентуры спецслужб Польши. Белорусские силовики продолжают устанавливать все обстоятельства дела.
Гражданин Украины признался, что действовал по приказу сотрудников СБУ. Он рассказал, что сначала прибыл на территорию России, а затем отправился в Белоруссию для совершения теракта.
Задержания
Белоруссия
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