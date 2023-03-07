Мир 07 марта 2023, 19:13 Появилось видео задержания пытавшегося совершить теракт на аэродроме Мачулищи Белорусские силовики показали кадры задержания пытавшегося совершить теракт на аэродроме РИА «Новости»

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Белорусские силовики показали кадры задержания мужчины, который попытался совершить теракт на аэродроме Мачулищи. Видео опубликовал Telegram-канал Агентства телевизионных новостей.

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На кадрах видно, что подозреваемый проживал в частном доме. Спецслужбы Белоруссии проникли в жилище, где и обнаружили мужчину. Ему приказали лечь на пол, после чего отвели в машину и отправили на допрос.

Задержанным оказался молодой человек 1993 года рождения, гражданин Украины Николай Швец, рассказал замначальника Следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек. По его словам, силовики установили причастность украинских спецслужб к планированию теракта, сообщило БелТА.

«Задержанный Швец активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания», — отметил Константин Бычек.

Он добавил, что по результатам первичных следственных действий можно сделать вывод о задействовании в подготовке теракта агентуры спецслужб Польши. Белорусские силовики продолжают устанавливать все обстоятельства дела.

Гражданин Украины признался, что действовал по приказу сотрудников СБУ. Он рассказал, что сначала прибыл на территорию России, а затем отправился в Белоруссию для совершения теракта.