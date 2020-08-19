Появилось видео задержания протестующих у МТЗ в Белоруссии

Протестующих у Минского тракторного завода (МТЗ) задержали правоохранители во время проведения митинга. МВД Белоруссии опубликовало видео работы сотрудников ведомства.

На кадрах видно, что возле завода собралась толпа людей. Милиционеры ходили с громкоговорителем между протестующими, предупреждая о нарушении законов и прося разойтись.

«Отдельные граждане не прислушались к призывам. Для пресечения противоправных действий милиционеры оттеснили толпу и задержали двоих самых активных участников мероприятия. Один из них оказался неработающим жителем Волковыска», — сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Она отметила, что митингующие во время акции мешали сотрудникам завода попасть на работу. В итоге на задержанных завели административные дела за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Все материалы теперь направят в суд.

Ранее в пресс-службе МТЗ отметили, что часть работников завода ушла в отпуск за свой счет. Большинство написали заявления по семейно-бытовым обстоятельствам, а пять — по политическим причинам. Всего на МТЗ насчитывается 15 тысяч сотрудников.

Забастовки и митинги начались в Белоруссии после оглашения результатов президентских выборов. Большинство голосов получил Александр Лукашенко. Несогласные с его лидерством начали требовать отставки главы государства.