Появилось видео задержания Михаила Саакашвили

Политик Михаил Саакашвили, которого 1 октября задержали в Грузии, с улыбкой вышел из машины правоохранителей. В СИЗО его доставили в наручниках.

Кадры задержания Саакашвили опубликовали в Twitter. В публикации отмечено, что экс-президента страны привезли в следственный изолятор Рустави.

По данным телеканала TV Pirveli, задержали его в одной из квартир на проспекте Гурамишвили в Тбилиси.

Ранее в Facebook Саакашвили появилось видео, на котором он рассказал о причине своего возвращения в Грузию. Политик заявил, что намерен помочь народу.