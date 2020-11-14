Появилось видео сопровождения российских миротворцев вертолетами Ми-8 и Ми-24 в Карабахе

«Летчики вертолетной эскадрилий выполнили задачи по прикрытию и сопровождению колонн миротворческих сил, совершающих марши по маршрутам с аэродрома Эребуни в населенные пункты Горис и Степанакерт», — сообщил сайт министерства обороны России.

Вертолеты ВКС России будут патрулировать территорию линии соприкосновения и перевозить личный состав и имущество в труднодоступные районы Карабаха.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе и вводе в зону конфликта российских миротворцев. Боевые действия продолжались с 27 сентября.

Президент России Владимир Путин рассказал, что во время конфликта с обеих сторон погибли почти пять тысяч человек. Российские военные будут следить за соблюдением соглашения, помогать беженцам вернуться домой, а Армении и Азербайджану — обмениваться телами погибших и пленными.