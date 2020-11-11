Появилось видео с визитом Джо Байдена в Москву в 1979 году

Кандидат на пост президента США Джо Байден во время своей работы в сенате приезжал в Москву для обсуждения соглашения о сокращении стратегических вооружений (ОСВ II). Это было 31 августа 1979 года. Тогда же он дал интервью советскому телевидению. Архивную запись опубликовал на своем YouTube-канале Гостелерадиофонд России.

В беседе с журналистом 36-летний Байден заявил, что визит группы сенаторов оказался очень продуктивным. Они встретились с председателем совета министров СССР Алексеем Косыгиным, с которым обсудили переговоры ОСВ II.

«Ваши лидеры были склонны к сотрудничеству, уделили нам много времени, сожалеем, что вынуждены уезжать так скоро. Перспективы советско-американских отношений хорошие!» — оценил свой визит сенатор. Спустя более 40 лет Джо Байден стал кандидатом в президенты США.

День голосования в Америке прошел еще 3 ноября, но официального оглашения результатов нет до сих пор. Действующий президент США Дональд Трамп требует пересчитать голоса в некоторых штатах.

Более 100 миллионов американцев в этом году выбрали дистанционный способ волеизъявления. По мнению Трампа, такой тип голосования может привести к фальсификациям.

СМИ уже отдали победу Джо Байдену. По их подсчетам, он уже набрал больше 270 голосов выборщиков, необходимых ему для того, чтобы объявить себя президентом.